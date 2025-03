Anteprima24.it - ‘Itinerari del Cuore’, Federalberghi Confcommercio presenta la II^ edizione

Tempo di lettura: 3 minutiE’ statata questa mattina a Caserta la secondadeglidel Cuore – percorsi turistici formativi’ ideati daCaserta. Una iniziativa che nasce per formare il personale delle strutture ricettivo-alberghiere e ampliare la loro conoscenza del territorio per poi offrire ai clienti un ventaglio di possibilità più ampio che vada oltre i siti più noti con la finalità di valorizzare zone remote ma altrettanto suggestive della provincia di Caserta.“Questo progetto – spiega Sebastiano Simone, delegatoCaserta – è rivolto principalmente ai receptionist degli hotel, perché sono loro i primi ambasciatori del territorio. I receptionist devono infatti conoscere e amare il territorio nel quale operano per poterlo raccontare nel modo giusto, trasmettendo ai visitatori la voglia di scoprirlo e facendo sì che aumenti la permanenza media nelle nostre strutture.