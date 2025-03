Serieanews.com - Italiano e il Bologna alla resa dei conti: stanno per mandarla via – ESCLUSIVA

?Vincenzoe ilpronti discutere finalmente del loro rapporto: ecco quali potrebbero essere i possibili sviluppi futurie ildeipervia (Foto: Ansa) – serieanews.comNel cuore pulsante di, tra le strade che profumano di storia e tradizione calcistica, si respira un’aria di rinnovamento. Al centro di questa ventata di freschezza c’è Vincenzo, l’allenatore che ha saputo confermare ilcome una squadra capace di competere ai massimi livelli della Serie A.Non era facile ripetere il lavoro di Thiago Motta, perché si sa che confermarsi spesso è più difficile che stupire. In più l’allenatore nativo di Karlsruhe si è trovato a fronteggiare l’addio di calciatori come Calafiori e Zirkzee, due pilastri del ciclo di Motta, e tre competizioni in contemporanea, una situazione che se non hai la giusta struttura rischi seriamente ti travolga: si pensi ad esempio all’Empoli del 2008, che retrocesse dopo la storica partecipazioneCoppa UEFA, seppur solo al primo turno.