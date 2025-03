Quifinanza.it - Italiani indebitati, 22 milioni devono soldi all’Agenzia delle Entrate: è la norma

Leggi su Quifinanza.it

Oltre 22dicon debiti con il Fisco, in quasi l’80% dei casi recidivi negli ultimi tre anni. È il quadro tracciato in audizione al Senato dal direttore dell’Agenzia-Riscossione, Vincenzo Carbone, la cui relazione fa emergere una macigno di circa 1.300 miliardi crediti non riscossi sulle spalle dell’Erario, il 40% considerato ormai difficilmente recuperabili.Tutti i numeri di fenomeno evasivo ormai strutturale in Italia, rappresentato dall’elevata recidività degli evasori, come sottolineato dal numero uno del Fisco italiano.Glicon debiti con il FiscoDurante il ciclo di audizioni in commissione Finanze di Palazzo Madama, Carbone ha fatto il punto sul magazzino fiscale, l’ammontare dei crediti con i contribuenti non riscossi dall’Erario.Secondo quanto riferito dal direttore dell’Agenzia-Riscossione, dei 22,3di soggetti con debiti con l’Agenzia£ntrate-Riscossioni, circa 3,5rappresentano persone giuridiche, mentre sono 18,8le persone fisiche, di cui 2,9con un’attività economica.