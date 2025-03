Lapresse.it - Italia-Usa, Salvini: “Lavoro a missione per rafforzare partnership”

Matteocontinua a strizzare l’occhio all’amministrazione americana. “Tra Trump che lavora per la pace e l’asse Macron-Von der Leyen che parlano di guerra e armi, non abbiamo dubbi da che parte stare. In un momento così delicato, dopo tre anni di conflitto e morti, è irresponsabile soffiare sui venti di guerra e boicottare i tavoli che parlano di pace e disarmo”, ha scritto il vicepremier su X.“Bene quindi la lineana, fondata su prudenza e affidabilità. In questa ottica sto preparando unacon le impresene perlacon gli Stati Uniti, come da dialogo con J.D. Vance“, si legge ancora nel post del segretario della Lega.Tra Trump che lavora per la pace e l’asse Macron-Von der Leyen che parlano di guerra e armi, non abbiamo dubbi da che parte stare.