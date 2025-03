Ilfattoquotidiano.it - Italia, Grecia e Spagna: tutto il bello del Mediterraneo

Un richiamo estivo al quale è difficile resistere: quel profumo agrumato di una terra baciata dal sole, le cicale che cantano a festa, i pini marittimi dai fusti snelli e dalle chiome sbarazzine che lasciano spazio alla macchia mediterranea, flora resiliente che orla mezzelune e nastri di sabbia dorati e ciottoli, e poi, dulcis in fundo, il mare che luccica sfumando l’orizzonte di un cielo sereno in un turbinio di riflessi. L’estate mediterranea è un ricordo di quando si era bambini, è quell’attesa durante l’inverno, quella consuetudine sempre nuova e diversa, a cominciare dalla nostra. Il Bel Paese con i suoi 8.000 chilometri di coste, offre infinite possibilità per una vacanza balneare indimenticabile. Destinazioni bellissime, tutte con le proprie tradizioni, dalla buona (ottima) tavola, alla cultura che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana.