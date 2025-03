Inter-news.it - Italia Femminile, le convocate di Soncin: pure tre dell’Inter Women

Diramate ledell’per la partita di Nations League contro la Svezia.ha convocatotre giocatrici.IMPEGNI – Poco più di un mese dopo la vittoria all’esordio con il Galles e il ko con la Danimarca, la Nazionaleè pronta a riprendere il cammino in Nations League con l’importante trasferta in terra scandinava. Venerdì 4 aprile (ore 19, Rai Sport) a Solna la squadra di Andreaaffronterà la Svezia, capolista del girone con 4 punti, martedì 8 aprile (ore 18, Rai 2) a Herning è invece in programma la nuova sfida con le danesi.AVVERSARIA – La Nazionale ditorna ad affrontare la Svezia un anno e mezzo dopo aver sfiorato l’impresa a Malmö, nel match della prima edizione della Nations League terminato 1-1 con gol di Giacinti e, nei minuti di recupero, di Sembrant.