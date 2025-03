It.insideover.com - Israele, lo Yemen e le informazioni di intelligence finite su Signal

L’attacco statunitense contro obiettivi Houthi nellodel 15 marzo scorso si sarebbe basato, in parte, sufornite a Washington dapoi sulla chat di. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che cita due funzionari statunitensi, secondo cui Tel Aviv avrebbe fornitocruciali provenienti da una fonte nellosu un importante operatore militare Houthi, un esperto di missili preso di mira nell’attacco Usa. La vicenda è emersa grazie a messaggi pubblicati questa settimana dal caporedattore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, aggiunto per errore dal consigliere della sicurezza nazionale Mike Waltz alla chat in cui sono stati condivisi i “piani di guerra” contro gli Houthi, alleati della Repubblica Islamica dell’Iran.infastidito dalla fuga di notizieSecondo quanto riportato dall’esclusiva del Wall Street Journal,si sarebbe lamentato del fatto che il consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, abbia condiviso talidisensibili nella chat pubblicata dalla rivista liberal.