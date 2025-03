Iltempo.it - Israele bombarda Beirut: l'ultimatum ad Hezbollah per non far crollare la tregua

Per la prima volta da quando è entrata in vigore lain Libano quattro mesi fa,ha colpito il sud di, roccaforte di, come ritorsione per il lancio di due missili stamane. Uno dei razzi è stato intercettato dalle forze armate israeliane, mentre l'altro è caduto prima di varcare il confine. Già sabato scorso, due missili erano stati lanciati dal sud del Paese dei Cedri verso, scatenando la reazione di Tel Aviv che avevato alcuni siti e minacciato di colpire anche la capitale. Stavolta, la minaccia si è avverata. L'Idf ha preso di mira un «sito utilizzato per immagazzinare Uav dell'unità aerea di» a Dahieh, dopo aver avvertito i residenti vicini all'edificio, esortandoli a «evacuare immediatamente». Raid anche nel sud del Libano, a Kfar Tebnit, dove tre persone sono state uccise e altre 18 sono state ferite, tra cui tre bambini, e a Naqura, dove ha sede l'Unifil.