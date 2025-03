Lanazione.it - Isola d’Elba, il caso delle tartarughe marine spiaggiate. Secondo esemplare morto in 10 giorni

Marciana Marina (), 28 marzo 2025 – Un'altra piccola tartaruga marina trovata morta all'd'Elba, la seconda nel giro di 10. A darne notizia è Legambiente Arcipelago Toscano. Dopo la caretta caretta trovata lo scorso 17 marzo sulla spiaggia di Lacona, questa volta il ritrovamento è avvenuto sulla costa nord, a Marciana Marina. A segnalare la tartaruga, trasportata al Moletto del pesce probabilmente dalle onde del mare in burrasca, è stato ieri pomeriggio un pescatore, Alessandro Chini.quanto riferisce Legambiente Arcipelago Toscano, la piccola tartaruga, che misurava in totale 13 centimetri (lunghezza del carapace 10,5 centimetri, larghezza del carapace 9 centimetri) era morta apparentemente da poco. L'associazione ha avvisato Capitaneria di porto e Arpat, a cui verrà consegnata per gli esami del