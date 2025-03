Donnapop.it - Isola dei Famosi, ecco le prime due concorrenti ufficiali: il cast di Veronica Gentili prende forma

è la nuova conduttrice de L’dei; dopo Le Iene, dunque, si prepara ad affrontare questa nuova avventura nell’intrattenimento di Mediaset. Ma chi saranno idel reality?Dopo tanta incertezza, finalmente, L’deiè pronta a tornare su Canale 5, ma questa volta con un po’ di ritardo rispetto al solito. Negli ultimi anni, infatti, il reality è andato in onda subito dopo la fine del Grande Fratello; adesso, invece, dovrà aspettare la fine di The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi.A quanto pare, comunque, la trasmissione ha già dueche partiranno per l’Honduras. Di chi si tratta? Sono due ragazze che promettono grandi cose. Sul resto del, per il momento, c’è ancora da riflettere: chi partirà?Chi sono ide L’dei?A fare i nomi delle duede L’deici ha pensato Gabriele Parpiglia; secondo il giornalista, a salpare per l’Honduras, troveremo la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri: “Lede L’deisono Camila Giorgi e Chiara Balistreri“.