Anteprima24.it - Iren Genova Quinto-C.N.Posillipo, Porzio: “Sfida ad alta tensione”

Tempo di lettura: 2 minutiSeconda trasferta consecutiva per il C.N.che affronta domani, nellavalevole per la ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A1, l’.La partita si disputerà alla Vasca Paganuzzi, presso le Piscine di Albaro di, con inizio fissato alle ore 15,00.La formazione rossoverde, reduce da quattro sconfitte consecutive arrivate contro le prime quattro della classifica, è attesa da uno scontro importante in vista del finale di stagione. Il, decimo in classifica con 23 punti, è in piena corsa per i playoff e per la posizione che eviterebbe i playout ed arriva dalla sconfitta di misura a Trieste, giunta dopo 7 punti nelle precedenti tre partite. Nell’ultimadisputata in casa, la formazione ligure ha superato la Nuoto Catania per 14-10.