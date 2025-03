Io vi troverò | la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

Leggi su Cinefilos.it

Io vi: ladeldelconIldel 2008 Io vi(Taken) – diretto da Pierre Morel – segue Bryan Mills (), agente della CIA in pensione e padre ferocemente protettivo della figlia diciassettenne Kim. Quando la ragazza insiste per andare a Parigi con la sua amica Amanda, Bryan esita, tormentato dalle preoccupazioni per la sua sicurezza. Le sue peggiori paure si avverano quando un gruppo di trafficanti di esseri umani albanesi rapisce Kim. Armato delle sue particolari abilità, Bryan si imbarca in una missione implacabile per rintracciarla, scoprendo un’intricata rete di crimini e corruzione che coinvolge un ufficiale dei servizi segreti francesi e lo spietato signore del crimine Saint-Clair. Ma riuscirà a salvare Kim entro 96 ore prima che scompaia per sempre?LEGGI ANCHE: Io vi: quanta storia vera c’è nel rapimento delconLa trama di Io vi(Taken)Bryan Mills è un ex agente della CIA che tiene molto a sua figlia Kim e desidera partecipare attivamente alla sua vita.