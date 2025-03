Iodonna.it - «Io trascorro la metà della mia vita negli aeroporti, e da una parte i social media mi salvano perché ognuno sta ripiegato sul suo telefonino e nessuno si interessa a me»

Leggi su Iodonna.it

Roma, 27 mar. (askanews) – Tocca temi come fanatismo, cultopersonalità, narcisismo “Opus – Venera la tua stella” di Mark Anthony Green, che dopo l’anteprima al Bari Film Festival è arrivato nei cinema italiani. John Malkovich interpreta Alfred Moretti, una leggenda. Le sue canzoni hanno ispirato generazioni, la sua musica è un fenomeno globale e la sua, sospesa tra realtà, mito e gossip, incuriosisce appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene. Leggi anche › Rossetti famosi: le nuance di lipstick più amate dalle celebrity (di ieri e oggi) Dopo oltre 20 anni di silenzio Moretti annuncia che uscirà un suo nuovo album e per promuoverlo inin un ranch isolato un gruppo selezionatissimo di giornalisti ed esperti di musica.