Gamerbrain.net - inZOI: Guida alla creazione di vestiti personalizzati

Leggi su Gamerbrain.net

Nel mondo vibrante e mutevole di, ogni personaggio riflette chi sei. Non solo attraverso le scelte comportamentali o i tratti della personalità, ma soprattutto tramite lo stile. Vestire il tuo Zoi è un modo per esprimerti, distinguerti e dare un tocco unicotua esperienza di gioco. Grazie a un editor potente e ricco di opzioni, puoi diventare un vero fashion designer virtuale, creando abiti su misura, accessori originali e combinazioni cromatiche personalizzate.Dove si creano iPer iniziare, accedi all’editor del personaggio e individua l’icona in basso a destra. Si tratta dell’ultima voce del menu a bolle. Da qui puoi entrare nella sezione dedicatadegli abiti. Una volta dentro, potrai scegliere tra diverse categorie di indumenti e accessori:Magliette e topGonne e pantalonciniAccessori come collane e orologiFunzione di scansione 3D (se disponibile) per importare pattern o oggetti realiCome creare un top personalizzatoSeleziona l’icona della maglietta per iniziare a progettare un capo superiore.