Inzaghi passione NBA | Seguo con affetto! Ammiro un giocatore

e la suaper l’NBA. Il mister dell’Inter ha rivelato una delle sue grandi passioni sportive, che è quella legata alla pallacanestro americana. Inoltre, ha anche unpreferito.NBA – Il “Demone” Simone, oltre a non perdersi nulla del calcio e della sua Inter, ha tra le mille passioni anche quella della NBA. Il mister nerazzurro, in uno spezzone di video realizzato da DAZN in merito alla kermesse del Mondiale per Club, ha risposto alla domanda appunto sulla pallacanestro americana. L’allenatore piacentino si è espresso in questo modo, citando anche un campionissimo del basket come Curry, capitano dei Golden State Warriors. Così il mister: «Quando ho un po’ di tempo il basket e l’NBA licon grande. Ho un’ammirazione per Steph Curry, perché è un grandissimo campione».