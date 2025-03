Internews24.com - Inzaghi Inter, discorso alla squadra in quel di Appiano Gentile! Ecco cosa ha chiesto il mister

Leggi su Internews24.com

di Redazioneindihailai ragazzi, in vista del rush finaleCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle parole del tecnico dell’, Simone, che ieri in allenamento ha ritrovato tutta la.ILDI- «Di questo si è parlato ieri pomeriggio, prima di rimettersi all’opera in vista della sfida di domenica all’Udinese: Simone ha preso la parola e ha battuto su un paio di concetti. Primo: lo spirito, la compattezza e la fame di nuovi successi dovranno continuare a essere il motore di questache corre per tutto. La voglia di arrivare in fondo dovrà stravincere sulla stanchezza che pure si fa sentire: nulla che Simone e il suo staff non avesse messo in preventivo in estate, affacciandosi su una stagione maxi come questa (siamo già a 43 partite giocate, 6 in meno di tuttele dell’annata passata).