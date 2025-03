Laprimapagina.it - Inventarsi una vita

Leggi su Laprimapagina.it

unaDi Vincenzo Calafiore28 Marzo 2025 Udine “ .. Da quando ha iniziatoa parlare di Laura, la sua donna ideale,nessun lieve movimento lo ha percorso.Parlando di lei, della sua donna ideale, si è spostato a lato come a fare posto a una presenza fisica.E’ così che immagina l’incontro,come uno sfiorarsi delicatamente. Vincenzo Calafiore Di cosa sono fatto io? Non lo so, ma di che cosa sono fatti, i miei sogni io lo so.Questo me lo sono chiesto un sacco di volte, cioè di che cosa sono fatto. Il più delle volte la mia sostanza è sono di immagini, non saprei spiegarlo, sono cose che non hanno una collocazione precisa o dei riferimenti possibili, non saprei definirle; sono di tante altre vite che ormai sono cambiate, ma sono lì e sono vive ancora con le loro indefinite fragranze.