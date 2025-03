Ilrestodelcarlino.it - Intossicazione alimentare durante la gita a Paestum: sintomi e ricoveri, come stanno gli studenti

Recanati (Macerata), 28 marzo 2025 – Oggi, nel tardo pomeriggio, dovrebbero tornare a casa diciottoe tre docenti dallain Campania, dove circa settantacinque persone tra ragazzi, insegnanti e autisti sono state colpite da un’. Viaggio di istruzione eUn viaggio di istruzionetanti, iniziato mercoledì mattina con la visita a Pompei e alle grotte di Pertosa. Se non fosse che la sera stessa, dopo la cena in albergo a, giovani e adulti hanno iniziato a sentirsi male.scolastica da incubo: 70 intossicati dopo cena,gravi pere insegnanti Gestione dell'emergenza sanitaria “l’emergenza sanitaria verificatasi in occasione del viaggio di istruzione in Campania che ha colpito i nostrie docenti accompagnatori – spiega la scuola –, l’istituto “E.