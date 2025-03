Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo: rinnovato il consiglio di amministrazione, confermati Gros-Pietro e Messina

Leggi su Quotidiano.net

Le fondazioni bancarie azioniste di(Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo) hanno presentato la lista per il rinnovo deldidella banca.Gian Mariaquale presidente e Carlocome profilo ideale per consigliere delegato e ceo. Come vice presidente è indicata Paola Tagliavini. Nella lista del nuovo Cda, composta da 14 nomi di cui otto donne, figura anche Mariangela Zappia, ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti. I presidenti delle fondazioni esprimono vivo "apprezzamento per la visione e la gestione altamente efficace da parte del ceo e conseguentemente auspicano che Carlopossa garantire il suo ruolo di leadership nella banca anche per i successivi mandati".