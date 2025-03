Inter-news.it - Inter-Udinese, un ballottaggio per Inzaghi! Attacco in dubbio – CdS

Simonesi porta unfino alla fine per. Dalla scelta di domenica a San Siro dipende anche la formazione del derby con il Milan in Coppa Italia. RIENTRI –sarà la prima di lunga serie di impegni per Simonee i suoi calciatori. L’allenatore finalmente rivede la luce dopo le notizie dall’infermeria. Matteo Darmian è recuperato al 100% e sarà titolare già domenica a San Siro, dietro parte Nicola Zalewski che ieri ha fatto il primo allenamento in gruppo. Con lui anche Stefan de Vrij, pronto per la convocazione e già a disposizione per il prossimo match. Gli altri dubbi riguardano il centrocampo. Chi sta meglio tra Nicolò Barella e Davide Frattesi affiancherà i titolari certi Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.si porterà ilinperfino alla fine.