Inter-news.it - Inter-Udinese, Thauvin out! Runjaic ha 2 opzioni: probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

L’si prepara alla partita contro l’, in programma domenica alle 18 a San Siro. Fuori ancheper, che ha adesso due varianti. Laper.QUI UDINE – Ritorna la Serie A e l’domenica alle 18 affronterà per la terza volta in stagione l’di Kosta. I nerazzurri, dopo aver affrontato i friulani nel match di andata e agli ottavi di finale di Coppa Italia, se la vedranno nuovamente contro i bianconeri del tecnico tedesco. Il mister friulano ha parlato meno di un’ora fa in conferenza stampa (ecco le sue dichiarazioni) aggiornando sulle condizioni della sua rosa. Oltre all’ex Alexis Sanchez, non potrà fare a meno del talento di Florian. Quindi, contro l’il peso dell’attacco sarà sulle possenti spalle di Lorenzo Lucca, peraltro finito nel mirino dell’insieme ad un altro giocatore friulano.