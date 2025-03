Inter-news.it - Inter-Udinese, Sanchez out e non solo! Altro big in dubbio – CdS

L’di Kosta Runjaic non avrà Alexisa disposizione per il big match contro l’a San Siro. Il cileno non è l’unico assente, le ultime dal Corriere dello Sport.INFORTUNIO – L’dovrà fare i conti con assenze importanti nella partita contro l’. Domenica a San Siro i bianconeri saranno privi di Alexisinnanzitutto. Il fantasista cileno ha già saltato le gare con la sua nazionale, impegnata nella qualificazione per i Mondiali del 2026 con Paraguay e Ecuador. Il trauma distrattivo al soleo sinistro impone cautela e il recupero non sarà breve per il giocatore ex. Non èlui però ad avere problemi in casa friulana.IN– Tra i giocatori inper la partitac’è anche Florian Thauvin. La stella francese ha già saltato la gara con il Verona per una fascite plantare al piede destro e non si è ancora unito al gruppo negli allenamenti.