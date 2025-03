Internews24.com - Inter Udinese, San Siro risponde presente! Pronto l’ennesimo sold out

di Redazione, Sanout per il match in programma domenica alle 18L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fornisce dettagli sul match di campionato in programma domenica tra. Gara di Sanprobabilmente giàout. Ecco i dettagliOUT?- «Sarà un Sanda tutto esaurito per la sfida all’che domenica pomeriggio, alle 18, riaprirà la corsa scudetto dell’in campionato: i biglietti per assistere alla partita contro i friulani sono infatti attualmenteout, ma i tifosi avranno la possibilità di accedere a nuove disponibilità di tagliandi, come ha annunciato l’. Da ieri pomeriggio infatti è stata aperta la rivendita dedicata agli Abbonati Plus, la fase cioè che consente ai tifosi di acquistare online i posti rimessi in vendita.