Inter-Udinese la probabile formazione | Inzaghi verso una scelta in difesa

Simonedisegna la suadi. Un difensore sembra in vantaggio per la maglia da titolare al posto dello squalificato Alessandro BastoniIL RITORNO – La pausa per le Nazionali questa volta diventa quasi una benedizione per Simone. I suoi calciatori tornano dagli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali senza apparenti problematiche fisiche, ma non solo. I nerazzurri fermi in infermeria da qualche tempo, come Federico Dimarco, Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Nicola Zalewski, hanno sfruttato il momento di pausa per tornare in forma. Dovrebbero essere, infatti, tutti disponibili per. Resta solo una piccola incognita sul centrocampista polacco. Ma quali sono gli uomini scelti danella, a due giorni dalla trentesima sfida di campionato?, ladisegnata daI SOSTITUTI – I nerazzurri rientrati dagli infortuni sono tanti, ma restano ancora fuori figure importanti come Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.