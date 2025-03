Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi ha sciolto il dubbio in attacco? Le probabili scelte

di Redazionehailin? Leper il match in programma domenica alle 18Prosegue la preparazione dell’in vista del match contro l’, in programma domenica a San Siro. Il tecnico Simonedovrà fare i conti con diverse assenze fra infortuni e squalifiche, e rinuncerà a elementi del calibro di Lautaro, Dumfries e Bastoni. Secondo Sky Sport, al fianco di Thuram inci sarà Correa, con Taremi e Arnautovic che partiranno inizialmente dalla panchina. In difesa, come braccetto di sinistra, spazio a Carlos Augusto, con il rientrante Dimarco sulla corsia mancina. Nessuna sorpresa in mezzo al campo, con il collaudato terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram.