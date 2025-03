Inter-news.it - Inter, prima dell’Udinese spunta un ospite speciale ad Appiano Gentile!

Visitaper gli uomini di Simone Inzaghi durante l’allenamento: undal sangue nerazzurro compare adnell’anti-vigilia di-Udinese. VISITA– Qualcuno è passato daper suonare la carica a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Udinese. Dopo aver accolto anche gli ultimi Nazionali, il centro sportivo nerazzurro ha aperto le porte anche ad uno. Ad assistere all’allenamento odierno, svoltosi in mattinata, è stato Gianfelice Facchetti. Il figlio della leggenda dell’ha documentato la sua giornata al ‘BPER Training Centre’, postando le foto e i video sul proprio profilo Instagram.Gianfelice Facchetti fa visita all’: gli scatti con Inzaghi a due giorni dalla sfida con l’UdineseFOTO E REGALI – La presenza di Gianfelice Facchetti, dal purissimo DNA nerazzurro, non può che aver fatto bene ai giocatori dell’, che continuano a prepararsi al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali.