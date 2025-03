Inter-news.it - Inter, presto una decisione decisiva su de Vrij e Zalewski: cosa filtra

L’si avvicina alla sfida contro l’Udinese con buone notizie dall’infermeria. Nella giornata di ieri, sia Stefan Deche Nicolahanno lavorato parzialmente in gruppo, avvicinandosi al recupero completo.unadefinitiva riguardo la loro presenza o meno domenica.ALTRO GIORNO DI LAVORO – Oggi Stefan dee Nicolaeffettueranno un ultimo step per capire se riusciranno a recuperare in tempo per la sfida di domenica contro l’Udinese. I due calciatori si allenerannoamente con i compagni, testando la loro condizione fisica in vista della partita di domenica. La rifinitura di domani sarà il momento decisivo per la scelta finale di Simone Inzaghi e dello staff medico nerazzurro. Salvo sorprese, sia l’olandese che il polacco dovrebbero essere convocati per la gara contro l’Udinese, anche se con ogni probabilità partiranno dalla panchina.