Inter nel Bayern Monaco scoppia il caso Thomas Müller | saltate le trattative per il rinnovo

Venerdì mattina la notizia è apparsa perfino in cima al sito della Bild, il più letto quotidiano tedesco: “Nessun nuovo contratto per!”. Tradotto: ilsta dando il ben servito alla sua bandiera, l’attaccante che ha giocato 741 partite con la maglia dei bavaresi. Uno scossone non da poco, come testimonia l’eco che la notizia sta avendo in Germania. Una grana in più per il tecnico Vincent Kompany in vista del finale di stagione, che vede ilin testa alla Bundesliga (+6 sul Bayer Leverkusen) e impegnato tra poco più di una settimana nei quarti di finale di Champions League contro l’. I tedeschi puntano ad arrivare in fondo, visto che la finale si giocherà in casa loro, a.È vero,ha ormai 35 anni e non è più un titolare. Quest’anno ha giocato dall’inizio una partita su tre.