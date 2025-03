Inter-news.it - Inter-Milan, il club comunica le info per la semifinale di Coppa Italia

Sul sito ufficiale dell’sono statete le fasi di vendita dei biglietti e tutte lermazioni per. Il derby in casa dei nerazzurri sarà il ritorno delle semifinali di, in programma il prossimo 23 Aprile.LA PARTITA – Si avvicina la fase calda della stagione in tutte le competizioni. In, l’è arrivata alle semifinali del torneo, dove si ritroverà di fronte in un doppio confronto il. Dopo l’andata in casa rossonera, in programma il 2 aprile, la sfida di ritorno nel San Siroista è in programma il 23 di aprile. Un derby importantissimo, che vale la finale e la possibilità di vincere il trofeo. La squadra di Simone Inzaghi vuole vendicarsi dei precedenti confronti stagionali con il(1 pareggio e 2 sconfitte tra campionato e Super), mentre i rossoneri vogliono mantenere l’imbattibilità nella stracittadina e sventare la possibilità Triplette per i cugini.