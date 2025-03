Inter metti gli occhiali da Solet con l’Udinese | soddisfa 3 criteri

Inter-news.it - Inter, metti gli occhiali da Sole(t) con l’Udinese: soddisfa 3 criteri

Leggi su Inter-news.it

è un profilo che l’può tenere d’occhio controe in ottica mercato. Il francesetredi Oaktree.VETRINA –-Udinese, battaglia in campo per la trentesima giornata di campionato, ma anche vetrina da cui prendere spunto per il calciomercato estivo. La dirigenza nerazzurra, domenica sera, guarderà con attenzione la partita contro la formazione di Kosta Runjaic. Ovviamente l’obiettivo principale è quello di agguantare i tre punti. Ma poterlo fare, anche ammirando qualche pedina friulanaessante potrebbe non guastare. E a tal proposito, l’guarda in casa Udinese soprattutto per due profili: lo sloveno Jaka Bijol e l’attaccante Lorenzo Lucca. Ma se ce ne fosse anche un terzo? Sì, perché, se i primi due sono rimangono due profiliessanti, ce n’è anche un terzo, che, francamente, non ha niente in meno rispetto a questa coppia.