Inter, lavori in corso prima dell'Udinese: un favorito per affiancare Thuram

L’continua la preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, in programma nel weekend. Ad Appiano Gentile, dopo il rientro dei nazionali italiani, sono tornati anche Kristjan Asllani e Mehdi Taremi.DUBBIO IN ATTACCO – Uno dei principali dubbi per l’riguarda l’attacco. L’assenza di Lautaro Martinez, fermo ai box per infortunio, costringe il tecnico a rivedere le scelte nel reparto offensivo. Confermato Marcusal centro dell’attacco, il suo partner più probabile sembra essere Joaquin Correa. Nel frattempo, la squadra prosegue il lavoro ad Appiano con l’obiettivo di consolidare la propria leadership in campionato. Con un calendario fitto di impegni, la gestione delle forze sarà fondamentale per continuare a mantenere alto il livello delle prestazioni e centrare gli obiettivi stagionali.