Calciomercato.it - Inter: dal Real il primo colpo, sarà al Mondiale

I nerazzurri hanno diversi giocatori in scadenza e devono prendere delle decisioni importanti in ottica competizione di giugno. Ecco le ultimeIn viale della Liberazione si pensa già al futuro. Nonostante gli obiettivi stagionali devono essere già raggiunti, il club nerazzurro sta iniziando a programmare la prossima stagione. Un anno che si preannuncia molto impegnativo anche considerando le grandi aspettative che ci sono e la necessità di svecchiare la rosa. Ma non è da escludere che Oaktree decida di dare il via libera ad unun po’ fuori dai parametri fissati in passato.: dalilal(Lapresse) – calciomercato.itSecondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, ilMadrid sarebbe al lavoro per trovare una soluzione ad un proprio tesserato ancora prima della fine del campionato.