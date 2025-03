Quifinanza.it - Intelligenza artificiale green contro la “bomba” di emissioni di CO2

Leggi su Quifinanza.it

L’divora energia. Potrà anche essere la panacea di tutti i mali (salvo poi crearne altri.), ma per una valutazione seria e puntuale sugli effetti dell’IA non si può trascurare il fatto che inquina, pesantemente. Secondo quanto è stato calcolato in media, svilupparne una comporta l’emissione di circa 300 tonnellate di CO2, mentre il suo utilizzo può richiedere oltre 400 milioni di litri d’acqua all’anno.Un nuovo studio dell’Università Cattolica stima che la transizione verso intelligenze artificiali più sostenibili potrebbe ridurre il consumo energetico e l’impronta di carbonio fino al 50%, e anche di più.Quanta energia consuma l’IA e quanto inquinaL’addestramento di modelli di deep learning di grandi dimensioni, come Gpt (da cui è stato ricavato ChatGpt) e Bert (un’sviluppata da Google per aiutare le macchine a capire il linguaggio naturale come le persone), richiede una quantità enorme di risorse, con un impatto ambientale significativo.