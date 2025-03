Spazionapoli.it - Insidia Napoli, aumenta la preoccupazione in vista del Milan: accadrà al Maradona

Manca sempre meno alla super sfida tra. Gli azzurri saranno costretti a fare i conti con una situazione molto complessa. La sfida trapotrebbe essere già decisiva ai fini dello Scudetto. Il club azzurro, dopo l’ultimo pareggio contro il Venezia, non può più sbagliare motivo per il quale la situazione sarebbe molto complessa. D’altra parte, però, il match in programma alsarà molto complesso, ovviamente a causa della forza degli avversari. Quest’ultimi, potranno contare su un calciatore che quando vede i colori del club partenopeo “” i giri del proprio motore.Leao è una certezza contro il: cosaalLa partita trasarà tutt’altro che scontata. La posta in palio è molto alta, con gli azzurri che continuano a contendere lo Scudetto all’Inter e i rossoneri che proseguono la “caccia” verso un posto nella prossima Champions League.