Inseguimento a tutta velocità a Padova: la scoperta scioccante dietro il volante

Le strade disono state il palcoscenico di un drammaticoche ha tenuto tutti col fiato sospeso. Mercoledì 26 marzo, un’auto sospetta ha ignorato il posto di blocco della Polizia Locale, scatenando una corsa sfrenata attraverso la città e la tangenziale. Dopo 15 chilometri di manovre spericolate, gli agenti sono riusciti a fermare il veicolo. Ciò che hanno scoperto alla guida ha lasciato tutti senza parole.Unad alta tensioneL’è iniziato attorno alle 16 quando una pattuglia della Polizia Locale diha notato un veicolo sospetto in via Chiesanuova. Alla vista degli agenti, il conducente ha scelto di fuggire, accelerando e dando il via a una corsa aelevata. L’auto ha raggiunto i 100 km/h, effettuando sorpassi pericolosi che hanno messo a rischio la sicurezza stradale.