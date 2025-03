Puntomagazine.it - Inquinamento del fiume Sarno, la Polizia Metropolitana sequestra tre aziende a Sant’Antonio Abate per reati ambientali

te aree per 4.000 metri quadrati complessivi. Contestati, in particolare, idi gestione e stoccaggio illecito di rifiuti.Nell’ambito delle azioni volte ad accertare e rimuovere le cause dell’delcoordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata diretta dal Procuratore Nunzio Fragliasso, ladi Napoli, coordinata dal Comandante Rea, hato, questa mattina, tre attività nel territorio del comune diper.Nel primo caso si tratta di una ditta di vendita di parti di autoveicoli nuovi e usati che in realtà svolgeva attività di autodemolitore in un’unica strada ma in tre aree distinte senza alcuna autorizzazione. Pertanto si è proceduto al sequestro dell’impianto principale (capannone e piazzale), di un’area scoperta e senza pavimentazione, nonché di una terza area costituita da un capannone e un piazzale pieni di rifiuti provenienti dallo smontaggio delle auto.