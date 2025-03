Innovazione opere umanistiche digitali | arriva a Napoli la prima postazione pubblica

Leggi su Ildenaro.it

laper la creazione die una sezione bibliotecaria dedicata alle “digital humanities”. Lunedì 31 marzo alle 15 a Porta di Massa, nella sede dell’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il sostegno della Fondazione Banco di, parte il progetto “Biblioteche e iniziative per le digital humanities”, che mira a fornire a studenti e studiosi del Mezzogiorno strumenti per fare ricerca su temi innovativi e produrre, come già sta avvenendo con lazione in rete, proprio a cura dell’ISPF, dell’edizione critica della Scienza nuova di Vico. A presentare l’iniziativa, la direttrice dell’ISPF Manuela Sanna, il presidente della Fondazione Orazio Abbamonte, il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II Andrea Mazzucchi, il direttore del Centro di Umanistica digitale Leonardo Pica Ciamarra e il digital humanist Giuseppe Andrea Liberti.