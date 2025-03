Formiche.net - Innovazione e prevenzione. Così si investe sulla salute del domani

Dai vaccini all’antimicrobico-resistenza, dalla riorganizzazione dei servizi sanitari alla necessità di investire nella ricerca: il confronto nell’ambito dell’incontro “. Investire nel futuro” promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Pfizer, ha messo a fuoco le sfide più urgenti per il Servizio sanitario nazionale e per lanel nostro Paese. È Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della, ad aprire i lavori dell’incontro presso il Centro studi americani, ricordando nel suo intervento come oggi più che mai “larappresenta una priorità centrale per il ministero”. Un impegno che si concretizza, tra le altre cose, nella creazione del National health prevention hub, la cui operatività è prevista entro il 2026, con un finanziamento di 26 milioni dal Pnrr.