Juventusnews24.com - Infortunio Milik, non c’è pace per il polacco: si è fatto male di nuovo durante il recupero in patria! Le sue condizioni

di Redazione JuventusNews24, non c’è: si èdiil! Ledell’attaccante che non ha ancora esordito quest’annoNon c’èper Arkadiusz, che non ha ancora avuto modo di esordire nel corso di questa stagione con la maglia della Juventus.Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi l’attaccantesi è rivisto al J Medical, mail suoinsi èdi. Non si tratterebbe di una ricaduta al ginocchio sinistro operato, bensì di un problema muscolare che riazzera però gli ultimi progressi dell’ex Marsiglia.Leggi su Juventusnews24.com