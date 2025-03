Infortunio Davies il Bayern Monaco minaccia di intentare una causa contro la Canadian Soccer Association

Leggi su Sportface.it

Un finale di stagione complicato a livello di infortuni per il, che sarà costretto a giocarsi gli ultimi mesi senza uno dei tasselli fondamentali del suo roster, ovveero Alphonso. L’esterno canadese ha rimediato la rottura del crociato durante la soste per le Nazionali, provocando ovviamente reazioni all’interno del club bavarese. E infatti ora ilstarebbe valutando possibilità diunala, come affermato dal CEO Jan-Christian Dreesen in una dichiarazione pubblicata dal quotidiano “Bild”.LE PAROLE DEL CEO DREESEN“Pretendiamo un chiarimento completo dallain merito a quanto accaduto e ci riserviamo espressamente il diritto di intraprendere un’azione legale”, ha affermato Dreesen.si è infortunato nei primi minuti della partita per il terzo posto della Concacaf Nations Leaguegli Stati Uniti.