Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, non arrivano buone notizie dalla Continassa: le ultimissime verso Juve Genoa di domani

di RedazionentusNews24, non: lela sfida train programmaallo StadiumNonper quanto riguarda le condizioni di Andrea, che come anticipato dantusnews24 nella giornata di ieri ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato.Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport le sue chance di essere convocato per la sfida dicontro ilsi sono ridotte sensibilmente: quasi sicuramente sarà fuorilista di Tudor.Leggi suntusnews24.com