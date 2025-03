Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, ci sarà in Juve Genoa? Il verdetto è arrivato dopo l’allenamento odierno: novità importanti

di Marco Baridon, ciin? Tutti i dettagli in vista del match dei bianconeri: le ultimissimeÈildella: Andreanon recupera dal suoe salterà la sfida contro il. Come appreso dantusnews24, il terzino bianconero si è allenato anche oggi a parte, così come Douglas Luiz.Niente da fare per l’Azzurro che aveva lasciato anche il ritiro della Nazionalela botta subita contro la Fiorentina: punterà il ritorno contro la Roma.Leggi suntusnews24.com