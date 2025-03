Juventusnews24.com - Infortunati Juve, novità sulle condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz alla vigilia della sfida contro il Genoa: le ultimissime dalla Continassa

di Marco Baridondi: tutti gli ultimi aggiornamenti sui due bianconeriArrivano aggiornamenti importanti ddopo l’allenamento odierno. Secondo quanto appreso dantusnews24, ancora lavoro differenziato per Andreail.Il terzino e il centrocampista bianconero si sono ancora allenati a parte per i rispettivi infortuni: il nuovo allenatore Tudor non ha ancora avuto a disposizione i due bianconeri dal suo arrivo e non ci saranno per ladi sabato alle 18.Leggi suntusnews24.com