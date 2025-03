Secoloditalia.it - Indagato per abusi sessuali su minori: chi è don Samuele Marelli, ex direttore della Fondazione oratori milanesi (video)

La procura di Monza ha aperto un fascicolo d’inchiesta per presuntisunei confronti di don, sacerdote dell’Arcidiocesi di Milano.che sarebbero avvenuti quando il prelato era vicariocomunità pastorale “San Giovanni Paolo II” di Seregno e responsabilepastorale giovanile.Secondo il procuratore Claudio Gittardi l’indagine è particolarmente delicata. Le indagini sono iniziate dopo le segnalazioni delle famiglie di alcuni ragazzi che frequentavano l’o, i quali avrebbero rivelato informazioni inerenti comportamenti inappropriati e molestie subite da parte del sacerdote. Le vittime delle presunte molestie hanno trovato la forza e il coraggio di parlare con i propri cari per chiedere aiuto.Anche il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo ha avviato il processo canonico in primo grado di giudizio nei confronti di don, sacerdote dell’arcidiocesi di Milano.