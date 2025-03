Ilrestodelcarlino.it - Incontro sul mercato dell’arte alla mostra di Matteo Torelli

In piazza Albizzi 5 la’Iniziazione’ di(nella foto), realizzata con il patrocinio del Comune di Cesena, resterà aperta fino al 1° aprile. L’evento, curato da Deborah Mendolicchio e Marco Genzanella e promosso da Intersection for Art col patrocinio del Comune di Cesena, segna l’esordio dell’artista, il cui stile fonde iperrealismo e simbolismo. Laè aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 20.30. Nell’ambito della esposizione, questa sera alle 20.30 si terrà l’evento ’e lavoro’, sessione formativa finanziata da Ispira, main sponsor della. L’fornirà strumenti pratici per comprendere ile costruire una carriera sostenibile nel settore. I posti sono limitati a venti partecipanti e la prenotazione è obbligatoria.