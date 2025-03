Avellinotoday.it - Incidente a Sant'Angelo dei Lombardi: uomo di 58 anni cade dal tetto e lotta tra la vita e la morte

Leggi su Avellinotoday.it

Undi 58, residente adei, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino dopo essere precipitato daldi un edificio. La caduta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire.Trasporto d'urgenza in ospedaleL'è stato.