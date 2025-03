Milanotoday.it - Incendio nella notte, a fuoco sette moto in un'autorimessa (alcune erano d'epoca)

Leggi su Milanotoday.it

La fiamme che si sprigionano dai piani interrati di un palazzo. L'odore di fumo in piena. Unè scoppiato nelle prime ore di venerdì 28 marzo a Milano. A prenderesono state delle, tra cuid', che sostavano in un'in via Terenzio. La chiamata ai.