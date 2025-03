Incendio in un magazzino di Milano in cui morirono 3 ragazzi | l’Olanda rimanda l’estradizione del presunto esecutore

Leggi su Fanpage.it

I giudici dei Paesi Bassi hannoto al prossimo maggio la decisione sull'estradizione di Washi Laroo, il 26enne che lo scorso settembre, secondo la Procura di, avrebbe dato fuoco a uncinese in via Cantoni provocando la morte di tre. Le autorità giudiziarie olandesi, in particolare, hanno chiesto rassicurazioni sulle condizioni delle carceri italiane.