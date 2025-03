Torinotoday.it - Incendio a Carignano: brucia il tetto di una villetta, lungo intervento per spegnerlo

Leggi su Torinotoday.it

Unè divampato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 marzo 2025, suldi unain fase di ristrutturazione in via Diaz a. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Torino Lingotto, Torino Centrale e Carmagnola. Per.