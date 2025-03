Anteprima24.it - In una notte vandalizzate decine di auto ad Eboli: rubati fanali e parti di carrozzeria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutodisono statelascorsa ad, in provincia di Salerno. A dare l’allarme alcuni proprietari che hanno trovato la propria vettura vandalizzata e chiamato i carabinieri. I ladri hanno portato viaanteriori e posteriori,die specchietti retrovisori. Ad essere prese di mira sono state vetture semi nuove. Evidentemente i pezzi saranno immessi sul mercato nero dei ricambi. I furti si sono verificati in arterie principali della città: via Giambattista Vignola, zona Paterno, rione Pescara, via Nazionale, viale Amendola e via Carlo Rosselli. L'articolo In unadiaddiproviene da Anteprima24.it.